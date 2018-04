Juve, te li porta Deschamps: «Martial? Gli dirò il mio parere, come successe con Matuidi»

C’è un doppio filo che lega la Juventus ai francesi, lo dice la storia. E, stando alle parole di Deschamps, potrebbe ancora succedere

Didier Deschamps, ex calciatore della Juventus ed attuale commissario tecnico della Francia, in una conferenza stampa riservata alla stampa internazionale ha parlato di tutto, dai Mondiali ai protagonisti del mercato di ieri e di domani. A cominciare da Martial, attaccante transalpino in forza al Manchester United ed obiettivo bianconero per la prossima estate: «Martial ha un contratto con lo United ed il club non vuole cederlo. Poi vediamo se sarà cercato, dalla Juve o da qualcun altro. Se mi chiedesse un consiglio? Io non do consigli, do il mio parere. Poi, eventualmente, tocca ai giocatori decidere. Come con Matuidi? Diciamo che sarà il mio parere… poi dipende se lo ascolterà o no».

Quindi il ct non si allinea con l’opinione comune sulla stagione di Paul Pogba agli ordini di Josè Mourinho, non certo da ricordare: «Ma sicuramente non ha fatto passi indietro. Il suo rendimento dipende da tante cose. Con me in Nazionale non ha fatto solo grandi partite, ma lo trovo performante e implicato. È un giocatore che si porta ancora dietro quello che, all’epoca, è stato un trasferimento record». Zidane si siederebbe sulla panchina bianconera, Deschamps non pensa al ritorno: «Ma io ho già allenato la Juve… Ora non ci penso, l’ho fatto in condizioni speciali, è stata una scelta del cuore perché la società mi aveva dato tantissimo come giocatore, per me era naturale restituire qualcosa alla società e alla famiglia Agnelli per tutto quello che hanno rappresentato nella mia vita. Ora sono ct della Francia e sto benissimo. Vedremo più avanti».