Juve, Mauro: «Allegri non ha colpe, ma è ora di giocare bene»

Massimo Mauro: «La Juve ha un solo modo per vincerne 10 di fila». Ecco il pensiero dell’ex centrocampista bianconero

Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus ed ora opinionista, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

LA JUVE NON FA GOL – «La qualità del gioco è fondamentale. Guardate il campionato: il Milan gioca bene, l’Inter gioca bene, l’Atalanta gioca bene, il Napoli gioca anche meglio rispetto alle stagioni con Sarri. Chi comanda la classifica fa spettacolo. Se sei la Juve e vuoi fare 10 risultati utili consecutivi, è il momento di giocare bene».

ALLEGRI – «Allegri non ha colpe. La rosa non è quella della grande Juve. Facciamo un confronto con l’Atalanta: Gasperini ha attaccanti più forti, nel resto della rosa ha più qualità la Juve. È vero che, quando non hai individualità super, devi giocare bene per avere occasioni. La Juve però secondo me non lo fa perché Allegri, giustamente, ha visto l’inizio difficile e ha scelto un approccio difensivo».