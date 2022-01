ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ancora un colpo di scena in previsione Juve Napoli: secondo le nuove disposizioni Zielinski, Lobotka e Rrahmani potrebbero giocare

Sempre più grottesca la situazione di Juve Napoli e che coinvolge Zielinski, Lobotka e Rrahmani, posti in isolamento durante il volo per Torino.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, i tre giocatori del Napoli posti in isolamento dalla Asl 2 una volta arrivati a Torino, Il motivo? La Asl imposto ai tre delle regole da seguire per cui non potranno avere “contatti civili”, ma non dovrebbero subire regole legate al loro “lavoro”, cioè nello specifico alla partita dello Stadium.