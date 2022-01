Juve Napoli, altra grana per gli azzurri: out Zielinski, Rrahmani e Lobotka

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Juve Napoli, quarantena per Zielinski, Lobotka e Rrahmani! Saltano il match in programma domani all’Allianz Stadium

Come riferito dall’ANSA, il Napoli non potrà utilizzare Zielinski, Lobotka e Rrahmani domani nel match contro la Juve. I tre calciatori, infatti, sono stati fermati dall’Asl Napoli 2 Nord come persone che hanno avuto contatti stretti con positivi e che, pur vaccinati, non si sono sottoposti alla dose booster (terza dose) e la cui vaccinazione con seconda dose sia avvenuta da più di 120 giorni.

I tre giocatori (che hanno avuto un contatto stretto con positivi e quindi devono osservare un periodo di quarantena), sono già a Torino, essendo partiti insieme alla squadra.