Juve, piano di crescita globale con vista sul 2024: arriva un nuovo manager?

La Juventus ha un nuovo piano di crescita con vista 2024. I bianconeri puntano a diventare uno dei primi 4-5 club al mondo

Cosa accadrà ora alla Juventus con l’addio di Beppe Marotta? La notizia dell’addio dell’amministratore delegato ha sorpreso in molti, specie per modi e tempi. Oggi verrà presentata la lista dei consiglieri e non ci saranno i nomi di Marotta e Mazzia. La Juve ha deciso di cambiare e di affidarsi ai più giovani Nedved e Paratici, ridistribuendo i poteri dei due ad, con il presidente Agnelli che diventerà sempre più centrale. La Vecchia Signora ha un nuovo piano di crescita con vista 2024 e vuole stabilizzarsi nell’élite del calcio mondiale, diventando uno dei primi 4-5 club al mondo.

All’assemblea dei soci del 25 ottobre verrà approvato il bilancio al 30 giugno 2018, in perdita di 19 milioni dopo tre utili di fila e con un indebitamento finanziario netto in preoccupante aumento, passato da 162 a 310 milioni. L’attuale format della Champions è blindato per sei anni e i bianconeri potranno contare su sufficienti introiti dai premi Uefa. Poi potrebbe nascere la Superlega e la Juventus ambisce a farne parte. Serve un aumento dei ricavi. La sfida è dura: la Juve fattura 411 milioni, il Real 751. La governance può mutare e non è da escludere l’arrivo di un manager forte dall’esperien­za internazionale.