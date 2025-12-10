Juve Pafos, parla David Luiz: «Il club è ambizioso, c’è voglia di crescere, le infrastrutture sono moderne. Sulla Juve dico questo»

Juve Pafos, David Luiz svela a sorpresa: «Il club è ambizioso, le infrastrutture sono moderne. Sulla Juventus la penso così»

Il match di Champions League tra Juventus e Pafos avrà un protagonista d’eccezione: David Luiz, difensore brasiliano di 38 anni ex Chelsea PSG e Arsenal con 57 presenze in nazionale. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha raccontato la sua scelta di chiudere la carriera a Cipro sottolineando l’ambizione del progetto Pafos e la qualità della vita sull’isola.

Alla vigilia della sfida allo Stadium, Luiz ha avvisato la Juventus: il Pafos non sarà un avversario arrendevole, consapevole della differenza di livello ma determinato a giocarsi le proprie carte con solidità e coraggio.

PAROLE – «Conosco questo progetto da due-tre anni, i proprietari sono grandi persone. Ho sempre voluto chiudere la mia carriera qui a Pafos. Il club è ambizioso, c’è voglia di crescere, le infrastrutture sono moderne, lo staff è competente. E poi lo stile di vita: c’è sole, mare e i miei figli si divertono. Sono sempre stato una persona curiosa e devo dire che a Cipro il calcio è in via di sviluppo. Col Pafos giochiamo la Champions, i miei compagni stanno dimostrando un gran livello».

JUVE – «Yildiz è un fenomeno. Ha uno stile incredibile, mi piace guardarlo. Ma la Juve ha anche Thuram, in più Conceiçao è rapidissimo, la difesa è solida e Locatelli è esperto. Spalletti poi lo conosco da tempo: so quanto ama il calcio, è un lavoratore, passa le ore a studiare gli avversari. Cerca sempre un piano per vincere all’interno della partita».

