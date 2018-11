La Juve punta Ruben Neves: contatti costanti con Jorge Mendes

Jorge Mendes ha incontrato a Milano la dirigenza bianconera: molti i nomi sul tavolo, una tra tutti quello di Ruben Neves

Chiacchierata di mercato quella andata in scena ieri a Milano tra Fabio Paratici e Jorge Mendes. I due, oltre a parlare di Cristiano Ronaldo e del suo impatto nel mondo Juve, è servita anche per ragguagliarsi su possibili affari da fare con il super-procuratore. Con un nome più caldo degli altri: Ruben Neves, centrocampista di Wolverhampton e Portogallo. Mendes ha ormai ottimi rapporti con la dirigenza della Juve dopo aver portato a termine “l’affare del secolo” la scorsa estate. Per questo motivo il portoghese vuole aggiungere un altro pezzo della sua scuderia alla formazione bianconero e la scelta è ricaduta su Neves, trovando il sì di Paratici.

I bianconeri erano interessati a Ruben Neves già ai tempi del Porto quando c’era l’opportunità di prenderlo a zero. Poi il portoghese ha rinnovato, lasciando comunque i biancoazzurri per trasferirsi in Inghilterra. Ora nelle intenzioni del suo procuratore c’è la voglia di fargli fare un ultimo salto di qualità e la Juventus, con la coperta corta a centrocampo a causa degli infortuni di Emre Can e Khedira, può essere una ghiotta opportunità. La pista è destinata a scaldarsi nelle prossime settimane.