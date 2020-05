Juve senti Emre Can: «Al Borussia sono di nuovo importante» – VIDEO

Emre Can, ex calciatore della Juventus, passato al Borussia Dortmund a gennaio, ha parlato della sua nuova avventura

Emre Can lancia una nuova frecciata a Maurizio Sarri. Il centrocampista del Borussia Dortmund ha parlato della sua nuova esperienza in Germania, dichiarando di sentirsi di nuovo importante. Ecco le sue parole.

«Le cose al Borussia Dortmund sono andate bene sin dalle prime settimane, mi sono sentito a casa dopo sei mesi difficili. Al Borussia mi sono sentito finalmente di nuovo un giocatore importante, nello spogliatoio mi hanno accolto alla grande. E’ stato un inizio positivo, mi hanno preso per aggiungere esperienza e personalità. Credo di aver dimostrato di avercele in questi mesi. La cosa più importante per me è sempre quella di mettermi al servizio della squadra e penso di esserci riuscito».