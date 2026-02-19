Juve, Spalletti sposa la via della rivoluzione: in 8 possono essere fatti fuori! La riflessione in ottica mercato dopo il KO col Galatasaray

La drammatica notte di Istanbul si è trasformata in un severo esame di realtà per la Juventus. Il pesantissimo passivo incassato contro il Galatasaray ha tracciato una linea di demarcazione inequivocabile all’interno dello spogliatoio guidato da Luciano Spalletti, esperto tecnico toscano. La dolorosa trasferta sul Bosforo, come analizzato approfonditamente dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, rischia seriamente di innescare un terremoto tecnico senza precedenti, delineando il futuro di chi non rientra più nelle grandi ambizioni della Vecchia Signora.

Le sentenze emesse dal campo sono state implacabili per diversi elementi della rosa bianconera. Sul banco degli imputati finisce subito Juan Cabal, terzino colombiano che continua a palesare gravi limiti nell’impostazione del gioco dal basso richiesta dall’allenatore, fallendo puntualmente nei match chiave. Profonda crisi tecnica anche per Federico Gatti, roccioso difensore italiano, apparso incredibilmente smarrito e in perenne affanno: l’imperdonabile errore in occasione del primo affondo turco ne certifica lo scivolamento verso un malinconico ruolo di riserva.

Il caso più spinoso in casa Zebre riguarda però Lois Openda. Il veloce attaccante belga è rimasto in panchina per tutta la gara, nonostante le pesantissime assenze nel reparto offensivo. I soli 87 minuti disputati in questo inizio di 2026 lo rendono un vero e proprio corpo estraneo al progetto di Madama, destinandolo inevitabilmente alla lista dei partenti nel prossimo mercato estivo supervisionato da Damien Comolli, nuovo responsabile preposto alle trattative societarie.

Sotto esame finisce pure Michele Di Gregorio, affidabile portiere italiano, letteralmente schiacciato dal peso di difendere i pali in un palcoscenico così ostico, mentre Lloyd Kelly, duttile difensore inglese, resta in attesa di un’auspicata maturazione. Nemmeno Jonathan David, prolifico bomber canadese appena rientrato da un fastidio fisico, viene risparmiato: l’ombra di Dusan Vlahovic, possente centravanti serbo, è decisamente ingombrante e lo costringerà a lottare duramente per evitare la panchina. Aleggia infine un fitto mistero attorno a Edon Zhegrova e Vasilije Adzic, talentuosi trequartisti spariti improvvisamente dalle rotazioni e dal campo. La ferita europea è ancora aperta e spetterà allo staff capire su chi poter realmente puntare per concludere degnamente la stagione.