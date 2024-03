Sponsor, Champions e Mondiale: Juve, soldi per tornare ai vertici

La Juve vuole tornare grande e per farlo ha bisogno di entrate e soldi importanti: per questo la società è al lavoro con nuovi sponsor

La Juve vuole tornare grande e per farlo ha bisogno di entrate e soldi importanti: per questo la società è al lavoro con nuovi sponsor

Non solo pubblicità, ma anche il ritorno in Champions e l’eventuale Mondiale per Club darebbero linfa ai bianconeri. Sul tema sponsorizzazioni le ultime voci raccontano però di sondaggi dal medio oriente, con il possibile interessamento di una compagnia aerea: obiettivo incassare 40 milioni a stagione, possibile che la cifra sia alla fine inferiore, più vicina a quella del Milan (30 milioni). Come al ribasso risulta la nuova formulazione dell’intesa commerciale con Adidas: tra i 30 e i 46 milioni finora, dopo l’esclusione forzata dalla Champions la somma è stata rivista tra 35,75 e 38,7 milioni a stagione fino al 2026/2027. Lo scrive Tuttosport.