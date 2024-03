Juve Trevisani: «Ecco cosa diceva Allegri tre anni fa, e ora...»

Juve, le parole di Riccardo Trevisani: «Quando era arrivato tre anni fa Allegri parlava di vincere, e ora invece…»

Riccardo Trevisani, a Cronache di Spogliatoio, ha così analizzato la situazione della Juve.

LE PAROLE – «Io non so se i tifosi della Juve siano contenti per la classifica. Secondo me si perchè il terzo posto, per come viene raccontato, è grasso che cola. Secondo me può fare tranquillamente meglio, ma va bene. Ma dal punto di vista di come la Juve viene trattata dal suo allenatore, che non la vede come la squadra che deve vincere tutti gli anni il campionato. Quando Allegri torna alla Juve, dice a luglio 2021, se non erro, che bisognava vincere e il resto non contava niente».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM