Juve, Yildiz: «Per la mia esultanza ho preso l’ispirazione da Del Piero»

Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Frosinone.

PRIMO GOL IN SERIE A – «Questo per me è meraviglioso, grazie ai tifosi, al mister che mi ha dato l’occasione».

ESULTANZA ALLA DEL PIERO – «È una leggenda, era ispirata a lui. L’ho fatta anche in Nazionale».

ALLEGRI – «È un grande allenatore. Quando mi ha detto di tagliarmi i capelli l’ho fatto subito perché lui è il capo. Mi ha detto di stare calmo, oggi mi ha dato la chance, e lo ringrazio».

