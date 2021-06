Juventus, addio Cristiano Ronaldo: le destinazioni e i possibili sostituti

Dopo le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo, il suo futuro alla Juventus sembra ancora più in bilico. I bianconeri provano a cautelarsi

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le parole pronunciate da Cristiano Ronaldo dal ritiro del Portogallo spalancano le porte ad un addio alla Juve. In casa bianconera sembrano aver metabolizzato i segnali lanciato dal portoghese, anche se Allegri starebbe continuando a pensare ad una squadra che coinvolga ancora CR7.

Manchester United, Psg e Sporting Lisbona le tre destinazioni possibili, con il club parigino la pista più gradita da Cristiano. I Red Devils, infatti, punterebbero ad un profilo più giovane come Sancho, mentre il romantico ritorno in Portogallo scalderebbe meno il calciatore. La situazione in stand-by legata a Ronaldo bloccherebbe le manovre in entrata per la Juve, con il nome di Gabriel Jesus al momento pensato per affiancare Cristiano in attacco.