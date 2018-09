Juve, effetto Ronaldo: trattative con Adidas e Jeep per contratti più ricchi

La Juve tratta con Adidas e Jeep, suoi sponsor, per rivedere, verso l’alto i contratti, dopo l’arrivo in squadra di Cristiano Ronaldo

L’effetto Cristiano Ronaldo potrebbe permettere alla Juventus di rivedere i suoi accordi con i principali sponsor. Secondo il Financial Times infatti, i bianconeri starebbero trattando per un nuovo accordo con Adidas, sponsor tecnico, e Jeep, main sponsor che capeggia sulla maglia. L’arrivo di CR7 ha fatto alzare l’asticella e i bianconeri sarebbero in procinto di raggiungere vendite record di magliette in questa stagione. Grazie all’affare Ronaldo, la Juve può permettersi di chiedere un contratto migliore ad Adidas e a Jeep e presto, su questo fronte, potrebbero esserci delle importanti novità.

«C’è una correlazione molto, molto forte e chiara tra il numero di magliette vendute in un anno in tutto il mondo e il valore del tuo accordo» ha detto Giorgio Ricci, co-chief revenue officer e responsabile delle partnership globali della Juventus. La Juve, grazie a questi numeri, potrà avere maggiore potere contrattuale in fase di trattativa. Entro tre annate il valore degli accordi commerciali della Juventus dovrebbe passare dai 114 milioni di euro della stagione 2017-2018 fino a quota 235 milioni di euro. L’ultimo gradino per potersi permettere dei nuovi Ronaldo, ma a 25 anni, come auspicato dal presidente Agnelli.