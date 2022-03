Juventus, Allegri: «Abbiamo dato segno di maturità»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Mediaset dopo la sfida contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni

ANALISI – «Dobbiamo fare i complimenti alla Fiorentina perché ha fatto una buona partita. E’ stata una gara bloccata, abbiamo subito nel primo tempo su due contropiedi, come nel secondo tempo. La squadra ha tenuto bene il campo, in situazioni normali non abbiamo rischiato niente. Abbiamo avuto situazioni favorevoli in cui dovevamo giocare meglio l’ultimo passaggio. Vincere qui non è facile, la squadra ha dato segno di maturità. Aké si è dato da fare, stasera tutti bravi ma Danilo ha dato dimostrazione di essere un giocatore straordinario».

PIU’ ARRABBIATO CON DIFESA O ATTACCO – «Difensivamente abbiamo difeso bene. A parte i tre contropiedi non è che abbiamo subito tanto. Abbiamo difeso in modo ordinato, sbagliando le scelte nell’ultimo passaggio».

COME INNESCARE VLAHOVIC – «Lui deve migliorare a giocare con la squadra e nelle ultime partite ha fatto meglio. Ora ci appoggiamo di più sulle punte ed è un altro passo in avanti. Giocare allo stesso modo può essere un vantaggio ma anche un limite».

QUOTA SCUDETTO – «Assolutamente sì. La quota Scudetto sarà 84/85, è matematica. Noi dobbiamo vincerle tutte ed è difficilissimo. A 84 una delle 3 può arrivarci anche per il calendario».

