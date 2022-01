Juventus, Allegri ha deciso su Rovella: la situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Juventus e Allegri avrebbero preso una decisione su Rovella, a prescindere di cosa accadrà con Arthur

Negli scorsi giorni era rimbalzata l’indiscrezione secondo la quale la Juventus stava pensando di riportare a Torino Nicolò Rovella già nel corso del mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, Allegri e la società bianconera avrebbero preso una decisione in tal senso. A prescindere dal destino di Arthur, precisa il quotidiano, dalle parti della Continassa avrebbero optato per il rientro anticipato alla base del centrocampista in forza al Genoa.

