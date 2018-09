Le dichiarazioni post-partita del tecnico Massimiliano Allegri dopo la vittoria interna per 2-1 contro il Sassuolo

La Juventus fa quattro su quattro e rimane in testa alla classifica del campionato, battendo per 2-1 il Sassuolo in casa. Oltre al quarto successo stagionale, il popolo bianconero ha festeggiato anche le prime due reti alla Juve di Cristiano Ronaldo. Un successo tutto sommato meritato per la squadra di Allegri macchiato, però, dal gravissimo gesto di Douglas Costa nel finale ha sputato all’avversario Di Francesco. A commentare il match a caldo è il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri che ai microfoni di Sky Sport ha iniziato parlando dell’espulsione del brasiliano: «Forse c’era un fallo prima del brutto gesto, ma sono episodi che non devono assolutamente accadere. Non dobbiamo cadere nelle provocazioni degli avversari. Era una partita in discesa, praticamente chiusa, dove potevamo fare anche il terzo gol. Invece non abbiamo giocato di squadra, volevamo dribblare un po’ tutti e questo non va bene. Perché gli altri entrano, qualcuno si innervosisce e succede quello che è successo».

Allegri ha poi commentato le prime reti di CR7 in bianconero: «Nelle prime tre gare era andato molto vicino al gol, oggi era stato un po’ frettoloso in qualche occasione, poi il calcio toglie e dà ed è arrivato quel palo e quindi il gol».