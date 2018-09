Juventus, Allegri sul Valencia: «Non è facile giocare in questo stadio»

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato prima della gara di stasera contro il Valencia, la prima in Champions di questa stagione

A poche ore dal debutto stagionale in Champions League contro il Valencia, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. I bianconeri sono una delle squadre più attese e più quotate per la vittoria finale e l’allenatore bianconero conosce questa situazione: «In caso di risultato positivo si alzerebbero molto le possibilità di passare la fase a gironi, il cammino sarebbe più in discesa. Senza nulla togliere agli svizzeri dello Young Boys, il nostro è un girone a tre dove un passo falso ti condiziona il cammino».

L’allenatore della Vecchia Signora, reduce da quattro vittorie in altrettante partite in Serie A, sulla partita di stasera ha spiegato: «Arriviamo alla gara di stasera in un buon momento, ma dobbiamo essere consapevoli che per passare il girone dobbiamo faticare. Il raggruppamento è equilibrato, e giocare in questo nello stadio del Valencia non è semplice. Dobbiamo giocare una partita giusta e tecnicamente molto valida, pronti a tutte le situazioni».