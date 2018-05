Bernardeschi difende la Juve: «Chi vince dà fastidio»

Mancano tre giornate alla fine del campionato, Juventus sempre più vicina allo scudetto: ecco il punto in casa bianconera di Federico Bernardeschi

Inter-Juventus ha lasciato una scia di polemiche non indifferente, ma in casa bianconera si guarda avanti, al prossimo impegno con il Bologna. Intervistato da Sky Sport, Federico Bernardeschi ha elogiato la prova d’orgoglio del Meazza: «Ci ho sempre creduto e ci abbiamo creduto tutti, perché alla fine quando hai delle sensazioni, quando hai delle emozioni mentre giochi è perché si forma un qualcosa di speciale che ti porta a credere di fare una cosa che tutti gli altri non pensano. Invece tutti insieme, tutti uniti ci abbiamo creduto e alla fine abbiamo portata a casa una partita tosta, una partita difficile. Però l’importante è averla vinta».

Continua Federico Bernardeschi ai microfoni di Sky Sport: «Noi pensiamo a lavorare e ai nostri obiettivi e siamo concentrati al 100% sul campo. Ognuno tifa la propria squadra e quella che vince di più dà fastidio, credo faccia parte del gioco. Per me tutto quanto si dice fuori dal campo al massimo è uno stimolo in più per raggiungere ogni obiettivo».