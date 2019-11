Juventus, buone notizie da Madrid: out Savic e Diego Costa

L’Atletico Madrid si prepara alla sfida di Champions League contro la Juventus senza Savic e Diego Costa: annunciate le loro assenze

Arrivano buone notizie per la Juventus in vista del prossimo match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il tecnico dei colchoneros Diego Simeone non avrà a disposizione Stefan Savic e Diego Costa.

Il difensore ha subito una ricaduta dopo una lesione al bicipite femorale sinistro, mentre l’attaccante verrà operato nella giornata di domani e resterà fuori per almeno tre mesi.