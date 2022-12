Juventus-Chiesa, Fede è l’acquisto di gennaio bianconero

Rimasto a riposo nell’ultima amichevole del 2022, Federico Chiesa è pronto a tornare in campo il 4 gennaio per essere il vero nuovo acquisto della Juventus

Al momento tra i big è l’unico che ha recuperato e che contro la Cremonese è pronto a scendere in campo dal 1′. Un’arma in più per Allegri, che ora potrà contare anche su un modulo diverso rispetto al 3-5-2 utilizzato sin qui in stagione. La Juve ritrova il suo jolly e non c’è acquisto migliore di Chiesa per iniziare al meglio il 2023. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.