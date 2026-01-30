Juventus, Comolli dopo i sorteggi dei playoff di Champions: «Galatasaray? Sarà combattuta, felici di giocare il ritorno in casa. Ecco qual è la squadra favorita»

Juventus, Damien Comolli – amministratore delegato dei bianconeri – ha parlato dopo i sorteggi dei playoff di Champions League. Le parole

Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, ha parlato da Nyon i sorteggi dei playoff di Champions League, che han visto i bianconeri pescare il Galatasaray. Sarà una sfida complicata, come annunciato dallo stesso CEO. Di seguito le dichiarazioni del dirigente francese ai canali ufficiali.

LE PAROLE DI COMOLLI – «Sapevamo già prima del sorteggio che, a prescindere dall’avversario, sarebbe stata dura. Sarà entusiasmante andare a Istanbul, troveremo un’atmosfera incredibile allo stadio.

Affronteremo giocatori abituati a questo tipo di partite in Champions League, che conoscono bene la competizione e conoscono bene anche la Juventus. Sarà una sfida molto combattuta; siamo felici di giocare il ritorno in casa e non credo ci sia una favorita: saranno due partite emozionanti».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano