Juventus, contro il Parma potrebbe essere l’ultima allo Stadium per Buffon

Gianluigi Buffon sarà in porta questa sera contro il Parma, ma per il portiere della Juventus potrebbe essere l’ultima partita allo Stadium

Per Gigi Buffon, ironia della sorte, quella di stasera contro il “suo” Parma potrebbe essere l’ultima partita giocata all’Allianz Stadium. La Juventus giocherà in casa solo altre due partite di Serie A, con Milan e Inter: in teoria, sono di Szczesny.

Come riporta La Gazzetta dello Sport se arrivasse un’offerta da una squadra europea con una grande storia, non necessariamente una big attuale, accetterebbe di fare un ultimo giro nel grande calcio. Altrimenti probabilmente smetterebbe col pallone.