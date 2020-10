Juventus-Barcellona, Cristiano Ronaldo carica i compagni – VIDEO

Cristiano Ronaldo non sarà della sfida questa sera in Champions League contro il Barcellona: il portoghese carica i compagni – VIDEO

Cristiano Ronaldo non prenderà parte a Juventus-Barcellona a causa della positività al Coronavirus. Il fenomeno portoghese, tuttavia, non ha voluto far mancare il proprio sostegno ai compagni di squadra.

LEGGI L’ARTICOLO SU JUVENTUSNEWS24