Juventus, Danilo: «Nuovo ruolo? Se capisci di calcio, non cambia nulla»

Il calciatore della Juventus Danilo ha parlato prima della partita contro il Bologna

Danilo, calciatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Bologna.

NUOVO RUOLO – «La preparazione è sempre la stessa. Il calcio è un gioco in cui devi capire spazi, movimenti e momenti, non vuol dire nulla giocare in difesa o a centrocampo se capisci il calcio in questa maniera».

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24