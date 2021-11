Juventus, de Ligt: «Chelsea? Lotta per il primo posto. Sullo Scudetto...»

De Ligt è intervenuto ai microfoni di Mediaset per parlare della sfida della Juventus contro il Chelsea. Le sue parole

Matthijs de Ligt è stato intervistato da Mediaset per parlare della sfida di Champions League contro il Chelsea. Le dichiarazioni del difensore olandese della Juventus.

CHELSEA JUVE – «Penso sia una partita importante perché giochiamo per il primo posto, è una cosa importante per il prossimo round contro una squadra molto forte come il Chelsea. Bisogna stare al massimo per vincere».

RINCORSA SCUDETTO – «Stiamo a novembre, abbiamo fatto una bella partita contro la Lazio, domani avremo il Chelsea e poi con l’Atalanta. Noi stiamo guardando partita dopo partita, è il modo giusto per noi per andare avanti. Alla fine guardiamo come va a marzo e come stanno le altre».

