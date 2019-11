Juventus, De Ligt perfetto nonostante l’infortunio alla spalla

Juventus, l’olandese ieri è stato autore di una prestazione autorevole nonostante l’infortunio alla spalla nella ripresa

Nessuno ha risparmiato le critiche a Matthijs De Ligt in questi primi mesi con la Juventus. Ieri però l’olandese è stato autore di una prestazione sublime. Non solo, il difensore ha giocato praticamente un tempo con un sublussazione al spalla.

Niente di grave per fortuna, ma come riporta Tuttosport, c’è da sottolineare quanto sia stata in effetti priva di sbavature la sua gara nonostante l’infortunio. Dal punto di vista fisico non dovrebbero esserci problemi per il suo impiego contro l’Atletico Madrid.