Verona Torino, un fan mima l’aereo di Superga: vergogna al Bentegodi – VIDEO

Clamoroso nel corso di Verona Torino, un tifoso gialloblù ha mimato l’aereo di Superga in riferimento alla tragedia del Grande Torino

Vergogna al Marcantonio Bentegodi di Verona. Mentre Verona Torino in campo davano luce ad uno spettacolo di calcio decisamente interessante (con rimonta granata e successivo gol annullato ai padroni di casa allo scadere), sugli spalti qualcosa di ben meno “nobile” andava in scena. Nel corso della gara tra gli scaligeri e granata infatti, un “tifoso” ha mimato un aereo – usando le mani a mo’ di aliante – in caduta libera.

Il riferimento è ben che chiaro e va ad intaccare una delle pagine più tristi della storia del club sabaudo (e non solo): quella del Grande Torino. Il gesto del supporter (per quanto in questi casi gli epiteti dovrebbero esser ben diversi), arriva ironia del destino a pochi giorni dal 75 anniversario della scomparsa dello squadrone piemontese. Valentino Mazzola e compagni, proprio su un aeroplano, persero tragicamente la vita nel lontano 1949, morendo prematuramente nell’impatto contro il terrapieno della Basilica di Superga.

Tornando al vile avvenimento di questo pomeriggio. I tifosi granata – ai quali era rivolto l’abietto – non hanno potuto che constatare a gran voce la mossa del fan rivale. Qualcuno di questi però, al rimprovero ha voluto prontamente unire il filmato video. La clip del gesto dell’aereo è infatti diventata virale nell’arco di qualche minuto, raccogliendo dozzine di centinaia di interazioni sulle piattaforme web in un men che non si dica.

Da capire se e quando il club veneto si prodigherà nel prendere provvedimenti nei confronti del protagonista della vicenda (sui social non sono in pochi quelli a gridare al daspo!). Quel che certo – è non può che essere una seppur timida piacevole notizia – è che la mossa del veronese non è stata replicata da nessuno dei tifosi intorno a questo.