Juventus, De Ligt: «Tifosi? Mancano, ma io gioco anche senza»

Matthijs De Ligt ha ricevuto il “Premio Gentleman”: ecco le dichiarazioni del difensore olandese della Juventus sui tifosi

«Sono contento di aver vinto questo premio, grazie a tutti coloro che mi hanno votato. Sono felice che i tifosi pensino che sono un gentleman in campo e fuori. Meglio giocare con i tifosi, c’è più passione, più gioia nel gioco. Per me però non è difficile farlo anche senza, a me piace giocare…».

