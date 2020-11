Juventus di nuovo in campo: il report dell’allenamento

La Juventus è scesa in campo per l’allenamento odierno. Il report della seduta svolta dai bianconeri, ancora senza Nazionali

Ancora una mattinata di allenamento per la Juventus, che dopo essersi ritrovata nella giornata di ieri, oggi ha svolto una seduta divisa tra palestra e campo.

«Dopo la ripresa di ieri, la seduta di questa mattina è stata divisa in due parti: inizialmente il gruppo di giocatori a disposizione di Mister Andrea Pirlo ha svolto un lavoro di forza in palestra, successivamente è sceso in campo per un nuovo focus su esercitazioni tecniche e tattiche. Domani si tornerà in campo al mattino per una nuova giornata di lavoro».