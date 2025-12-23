Juventus, le parole di Elkann alla cena di Natale dei bianconeri: «É bello essere qui insieme, tutti noi parte della grande famiglia bianconera per gli auguri»

Juventus, l’intervento di Elkann alla cena di Natale: «É bello essere qui insieme, tutti noi parte della famiglia bianconera»

L’atmosfera elegante del J Museum ha fatto da sfondo a uno dei momenti più simbolici della stagione bianconera: la tradizionale cena di Natale della Juventus. L’appuntamento ha riunito squadra, staff tecnico e dirigenza in un clima di rinnovata coesione, segnando un passo importante verso una compattezza societaria ritrovata. In questo scenario, John Elkann ha voluto rimarcare personalmente la solidità del rapporto tra proprietà e club, evidenziando quanto l’unità sia fondamentale per perseguire gli obiettivi sportivi.

L’Amministratore Delegato di Exor è intervenuto davanti ai presenti soffermandosi sul valore della storia juventina e sull’identità che ogni membro della società è chiamato a incarnare. Il suo messaggio ha rappresentato un invito a guardare avanti con determinazione e ambizione, consapevoli di far parte di una delle istituzioni più prestigiose e longeve del calcio italiano.

PAROLE ELKANN – «É bello essere qui insieme, tutti noi parte della grande famiglia bianconera per gli auguri. Siamo qui, nel nostro museo, che celebra la storia della Juventus. É importante che voi la conosciate, perché oggi ne fate parte. State diventando un gruppo, una squadra sempre più forte e siete tutti importanti per fare in modo che la Juventus, unita, squadra e società, possa tornare a vincere. Perché la vittoria è espressione di ciò che insieme fate ogni giorno e per questo ringrazio lo staff, tutta la squadra, il capitano, il Mister, tutti i dirigenti e tutti voi e le vostre famiglie qui presenti».

