Juventus Dybala, l’argentino non può stare in panchina. I numeri danno ragione alla Joya, primo per presenze

I numeri danno ragione a Paulo Dybala, ma Maurizio Sarri continua ad impiegarlo meno del dovuto, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

La Joya è primo per presenze in questa stagione, ma decimo per minuti giocati. Sarri – si legge – impiega spesso il 10, ma per poco: ragioni d’equilibrio. Però i numeri di Dybala sono da titolare inamovibile. Chissà se il tecnico bianconero cambierà idea nelle prossime settimane.