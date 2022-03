Juventus, Dybala: «Scudetto? Ci credo. Spero di giocarle tutte»

Dybala al premio Amico dei Bambini ha parlato tra le altre cose della litta scudetto. Le dichiarazioni del numero 10 della Juve

Paulo Dybala è intervenuto in occasione della presentazione del 17° Torneo Amico dei Bambini, evento in cui l’U.S. Aldini Bariviera, in collaborazione con Ai.Bi., ha assegnato anche alcuni premi. Di seguito le parole dell’attaccante della Juve.

CONDIZIONI – «Bene bene, ora sto bene. Spero di giocarle tutte».

CHAMPIONS – «Non è semplice, giochiamo contro una squadra difficile ma abbiamo un grande vantaggio: avremo anche l’appoggio del nostro pubblico, sarà importante».

SCUDETTO – «Questa è la sua opinione… dobbiamo giocare ancora contro l’Inter… abbiamo tante partite, noi ci siamo: ci credo».

RONALDO E MESSI – «Non l’avrei mai immaginato. Il calcio ti permette di sognare tanto, ma non avrei mai pensato. Dai grandi campioni si impara tanto. Ho giocato anche con Gigi, gran uomo spogliatoio, Dani Alves… avere questa fortuna ti fa crescere tanto. Chi è più simpatico? Sono diversi. Ho avuto a che fare più con Cristiano ma perchè abbiamo lavorato tutti i giorni alla Juve».

BAGGIO – «Tra tre gol supero Baggio? Si ma con qualche partita in più. È stato un fenomeno, spero di conoscerlo presto».

