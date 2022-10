Juventus, solidi e concreti: ora testa al Benfica

La Juventus ritrova la vecchia signora con una prova solida e concreta contro l’Empoli, ora la testa è al Benfica

La Juventus ritrova la vecchia signora con una prova solida e concreta contro l’Empoli, ora la testa è al Benfica.

Il 3-5-2 iniziale di Allegri con qualche sorpresa dal 1′ ha dato ragione ad Allegri. La squadra si sta ritrovando nel gioco, nei modi e nella voglia. Contro l’Empoli, dopo un primo tempo tutt’altro che semplice, i bianconeri sono riusciti a portare a casa una vittoria netta e convincente. In Champions League i giochi ormai sono fatti, ma finché la matematica non condanna si può sperare fino alla fine. Ora la testa di Allegri e i suoi ragazzi va necessariamente a martedì per la sfida con il Benfica, ultima possibilità per continuare a sperare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.