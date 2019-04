Juventus-Fiorentina highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 33ª giornata della Serie A 2018/2019

Juventus-Fiorentina highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 33° turno della Serie A 2018/2019. All’Allianz Stadium di Torino, la squadra di Massimiliano Allegri ospita i viola guidati da Vincenzo Montella. Per i bianconeri è il match-point per lo scudetto: alla Juventus manca infatti un punto per conquistare matematicamente l’ottavo scudetto consecutivo, il quinto sotto la guida tecnica di Allegri. Fiorentina senza più obiettivi in campionato, a Torino soltanto per l’orgoglio. Nella sfida d’andata, successo bianconero a Firenze per 3 a 0. Adesso è di nuovo Juventus contro Fiorentina: bianconeri per festeggiare il titolo, viola per tentare lo sgambetto. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

Al 6′ pt arriva l’inaspettato vantaggio della Fiorentina con Milenkovic! Il difensore va a colpo sicuro e calcia con la porta praticamente sguarnita. Szczesny battuto e dolorante: il portiere era a terra a causa di un problema alla mano dovuto all’intervento su Chiesa che ha dato vita al gol.

Al 37′ pt la Juventus trova il pareggio grazie ad Alex Sandro! Il brasiliano indovina il colpo di testa vincente grazie al corner ben battuto da Pjanic. L’1-1 attuale può valere lo scudetto.

Al 8′ st la Juventus rimonta grazie all’autorete di German Pezzella. Ronaldo penetra in area e poi cerca un compagno sul primo palo, trovando invece la sfortunata deviazione del centrale viola.

الدوري الإيطالي : يوفنتوس 2 × 1 فيورنتينا .. الهدف الثاني لليوفي .. pic.twitter.com/8BbusfSX6l — متابعتكم شرف لنا (@IuPf7E3dHuyNXps) April 20, 2019

الدوري الإيطالي : يوفنتوس 1 × 1 فيورنتينا .. الهدف الأول لليوفي .. pic.twitter.com/hLL8HqRoDR — متابعتكم شرف لنا (@IuPf7E3dHuyNXps) April 20, 2019