Juventus, futuro Ronaldo: a breve l’incontro con Mendes. Gli scenari

In casa Juventus tiene ancora banco il futuro di Cristiano Ronaldo. A breve ci sarà un incontro con il procuratore Jorge Mendes

Europeo concluso per CR7 con 5 gol e tanta amarezza. Il portoghese ora pensa al suo futuro: ancora alla Juventus? Tutto lascia presagire che vestirà ancora il bianconero nella prossima stagione.

Come riporta il Corriere dello Sport, previsto a breve un incontro con il suo entourage e Jorge Mendes. Da scartare (al momento) l’ipotesi rinnovo fino al 2023 mentre in caso di addio – che ora appare difficile – resta in piedi solo la pista PSG.