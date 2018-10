Juventus-Genoa streaming e probabili formazioni: dove vederla

Juventus-Genoa streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la partita valida per la 9ª giornata della Serie A 2018/2019

Juventus-Genoa è la partita valida per il 9° turno della Serie A 2018/2019. Squadre in campo sabato 20 ottobre alle ore 18 allo Juventus Stadium di Torino e reduci da stati d’animo diversi. I bianconeri guidati da Massimiiano Allegri sono a punteggio pieno (24 punti in 8 gare) e a sei lunghezze di vantaggio sul Napoli, secondo. La squadra rossoblù (12) arriva all’appuntamento dopo la sconfitta interna col Parma e scossa dal recente cambio di panchina con l’esonero di Davide Ballardini e il ritorno, dopo quasi un anno, di Ivan Juric. Nella scorsa stagione, le due squadre si sono affrontate tre volte, tutte con successi della Juve: in campionato, vittorie bianconere a Genova (2-4) e Torino (1-0); in mezzo, anche la gara degli ottavi di Coppa Italia, vinta dagli uomini di Allegri in casa per 2-0. Sabato è di nuovo Juventus-Genoa: bianconeri per continuare la marcia in testa al campionato, rossoblù per partire al meglio dopo il cambio di allenatore e avvicinare le posizioni europee.

Juventus-Genoa sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in esclusiva sulle frequenze di Sky Sport sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 dello Sky Box) e su Sky Sport canale 251. Non è tutto ovviamente, perché la gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi avesse sottoscritto abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Ricordiamo infine che la partita potrà essere seguita in diretta radio all’interno del programma ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Juventus-Genoa

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 20 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 18

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A – NOW TV – Sky Sport (can. 251)

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Arbitro: Federico La Penna (sez. Roma)

Juventus-Genoa, le probabili formazioni

JUVENTUS – Allegri non può contare sugli infortunati Khedira e Spinazzola (il cui rientro è previsto per fine mese) e deve valutare l’impiego di Dybala, reduce da un fastidio al ginocchio nell’amichevole tra Argentina e Brasile. L’allenatore bianconero, che ritrova Douglas Costa, dovrebbe puntare ancora sul 4-3-3: Juve così probabilmente in campo con Szczesny in porta, Cancelo, Bonucci, Chiellini e De Sciglio (possibile riposo per Alex Sandro) in linea di difesa. A centrocampo si scaldano Pjanic (favorito su Bentancur), Emre Can e Matuidi; in attacco, probabile spazio iniziale a Bernardeschi (pronto anche Douglas Costa) con Cristiano Ronaldo e Mandzukic.

GENOA – Juric, alla terza volta in carriera sulla panchina del Genoa, non dovrebbe cambiare il sistema di gioco 3-5-2 già ampiamente utilizzato da Ballardini. Diversi i ballottaggi in casa rossoblù: Marchetti è favorito su Radu per difendere la porta; a centrocampo, Romulo non è al meglio e si tiene pronto Pereira, mentre Hiljemark si gioca una maglia con Mazzitelli. In attacco, Kouamé è favorito su Favilli. Grifone previsto così in campo a Torino: Marchetti in porta, Biraschi, Lisandro Lopez e Criscito in difesa; in mezzo al campo linea a 5 con Romulo, Bessa, Sandro, Hiljemark e Lazovic. In attacco è pronta la coppia rivelazione Kouamé-Piatek.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Pjanic, Can, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Biraschi, Lisandro Lopez, Criscito; Romulo, Bessa, Sandro, Hiljemark, Lazovic; Kouamé, Piatek.