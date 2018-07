Juventus, Godin vicino al rinnovo con l’Atletico Madrid

La Juventus vede sfumare un suo obiettivo di mercato con Diego Godin vicino al rinnovo di contratto con l’Atletico Madrid, ma non è l’unica trattativa in corso per i bianconeri.

Juventus e Diego Godin, un matrimonio che forse non si farà mai. Il difensore uruguayano, primo obiettivo per il ruolo di centrale difensivo della Juventus, è infatti vicino al rinnovo con la sua squadra, l’Atletico Madrid, e questo chiuderebbe qualsiasi porta per un trattativa con i bianconeri.

Atletico Madrid che ha pareggiato l’offerta di tre anni di contratto a 4 milioni a stagione per Godin fatta dalla Juventus, strappando cosi il si del giocatore al trasferimento, ora convinto nel restare ancora in Spagna.

Juventus impegnata anche sul fronte Pogba, con il giocatore che tornerebbe molto volentieri in bianconero, dove ha lasciato molti amici tra cui il compagno di nazionale Matuidi, dopo essere stato venduto dalla Juventus al Manchester United due anni fa per 105 milioni. Pogba che vuole lasciare Manchester anche per colpa di Mourinho, allenatore dello United, con il quale non c’è stato mai un rapporto idilliaco.

Il procuratore di Pogba è Mino Raiola, con cui i bianconeri hanno diversi contatti per altri giocatori, sia di proprietà dei bianconeri come il giovane Moise Kean, in cerca di una squadra dopo il prestito al Verona nella scorsa stagione, o come il giovane Matthijs De Ligt, di proprietà dell’Ajax, ma richiesto dalla Juventus anche se la valutazione di 40 milioni è ritenuta eccessiva per un giocatore di 18 anni. Tante trattative tra Raiola e la Juventus, con Pogba come elemento principale.

Juventus impegnata anche sul fronte cessioni per incassare un po’ dopo il colpo Cristiano Ronaldo e per sfoltire la rosa, numericamente molto ricca. Il Chelsea di Maurizio Sarri ha messo nel mirino la coppia Higuain – Rugani e proprio per questo motivo nella giornata odierna è previsto a Milano un incontro tra la Juventus e il procuratore Fali Ramadani, regista dell’operazione tra i bianconeri e il Chelsea. Trattativa difficile visto che potrebbero non bastare 100 milioni per strappare ai bianconeri l’attaccante argentino, pagato 90 milioni due anni fa dal Napoli e chiuso dall’arrivo in bianconero di Cristiano Ronaldo, e il difensore della nazionale italiana.

Per la Juventus un giocatore che potrebbe saltare definitivamente, Godin, una suggestione che potrebbe diventare realtà, Pogba, e una cessione che potrebbe portare tanti soldi nelle tasche dei bianconeri per arrivare ad altri obiettivi di mercato.