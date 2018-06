La Juventus sta pensando di inserire Kean come contropartita nella trattativa per portare l’olandese De Ligt dell’Ajax a Torino

La Juventus punta a ringiovanire la difesa e con il possibile addio di Mehdi Benatia, che si vocifera sia conteso tra Arsenal, Marsiglia e Borussia Dortmund, deve necessariamente trovare un difensore centrale da affiancare a Giorgio Chiellini. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus non ha abbandonato la pista che porta a Matthijs De Ligt dell’Ajax ma il prezzo del giovane olandese è piuttosto complicato da gestire per le casse bianconere. La proposta del club di corso Galileo Ferraris è quella di inserire Moise Kean, appena tornato dal prestito all’Hellas Verona, nella trattativa. I Lancieri in passato hanno mostrato un discreto interesse per la punta della Nazionale Under 19 e inoltre sia Kean sia De Ligt hanno come procuratore Mino Raiola, aspetto che potrebbe favorire lo scambio dei giocatori.

La Juventus avrebbe così un difensore appena 18enne di grande prospettiva mentre l’Ajax potrebbe aver trovato il centravanti della prossima generazione.