Benatia allo Juventus Store: nel pomeriggio incontra la società?

Il centrale Benatia ha già fatto ritorno dal Mondiale in Russia, oggi era allo Juventus Store di Torino. Incontro con la società?

Mehdi Benatia ha già fatto ritorno dal Mondiale in Russia, dove la Nazionale del Marocco è stata eliminata dal girone di qualificazione agli ottavi di finale. Spagna e Portogallo accedono al turno ad eliminazione diretta, Iran e Marocco fanno ritorno a casa. Il capitano del Marocco, Mehdi Benatia, difensore centrale della Juventus, ha già fatto ritorno in Italia ed è atteso da un incontro con i dirigenti bianconeri per quel che concerne il suo futuro. Nei giorni scorsi l’ex Roma e Udinese si è detto volenteroso circa una permanenza, ma Arsenal e Marsiglia sono pronti a sferrare l’assalto sul calciomercato.

Questa mattina, mentre il nuovo acquisto Joao Cancelo si recava al JMedical per le visite mediche, nello Juventus Store dell’Area 12 è stato avvistato, a sorpresa, Medhi Benatia. Il difensore bianconero ha fatto un po’ di shopping e si è intrattenuto con alcuni tifosi per selfie e autografi. Molto probabilmente nel pomeriggio andrà in scena un incontro con la dirigenza bianconera negli studi della Continassa per discutere del futuro: il centrale rimarrà in bianconero o verrà ceduto all’estero?