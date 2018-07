Pogba, i movimenti di Raiola e la tentazione Juventus

Il centrocampista del Manchester United rimane un obiettivo della Juventus. Paul Pogba e i giri di Raiola: le ultimissime

Il nome di Paul Pogba ritorna spesso nel mercato della Juventus. Il centrocampista francese del Manchester United è in rotta con José Mourinho e una sua partenza non è da escludere a priori. Mino Raiola, che nel recente passato aveva offerto il centrocampista persino a uno dei suoi ‘nemici’, vale a dire Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, sta lavorando in maniera concreta per portare via il mediano transalpino da Old Trafford. L’agente è stato avvistato a Barcellona ma attenzione alle mosse della Juventus.

I bianconeri continuano a tenere una porticina aperta ma l’arrivo di Paul Pogba potrebbe portare al sacrificio di Miralem Pjanic, un giocatore non sostituibile facilmente. Il francese ha altre caratteristiche e la Juve si ritroverebbe con il solo Bentancur in cabina di regia. I bianconeri continuano comunque a seguire la vicenda e a tenere vivi i rapporti con Mino Raiola. La Juve, che continua a seguire anche Golovin, lavora anche sul fronte Paul Pogba. Attenzione dunque ai possibili movimenti attorno al centrocampista francese con Juventus e Barcellona tra le possibili destinazioni future del Polpo Paul. A riferirlo è Tuttosport.