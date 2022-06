Juventus, il Sassuolo apre per Berardi: incontro nei prossimi giorni

Calciomercato Juventus: per Berardi sarebbe arrivata una totale apertura da parte del Sassuolo, nei prossimi giorni incontro tra le parti

Il feeling tra Domenico Berardi e la Juventus, racconta Tuttosport, è ancora vivo e le due strade potrebbero presto incrociarsi. Il Sassuolo avrebbe infatti dato totale apertura alla possibilità di cedere il giocatore, finito nel mirino anche di Milan e Roma.

Gli ottimi rapporti con i neroverdi faciliterebbero la trattativa. Nei prossimi giorni è atteso un summit tra le due dirigenze, in cui potrebbe essere formalizzata una prima proposta. Tanti i 30/35 milioni di euro richiesti, ma gli emiliani sono pronti a venire incontro ai bianconeri con un pagamento dilazionato nel tempo in stile Locatelli. Il tutto, ovviamente, nel caso in cui la risposta dell’attaccante alla Juventus, stavolta, sia positiva.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24