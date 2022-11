Sconcerti: «Basta critiche ad Allegri e Inzaghi»

Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti legge il recente periodo di Juventus e Inter, chiuso ieri con le vittorie rispettivamente su Lazio ed Atalanta: « Forse siamo stati tutti ingiusti sia con Allegri che con Inzaghi. O meglio, se era corretto criticarli nella prima parte della stagione, oggi dovrebbero essere esaltati per come hanno saputo rimettere in piedi la situazione. La Juve ha vinto tutte le ultime sei partite, senza subire gol. L’Inter ne ha perse solo una su sette, in

casa della Juve, dove può anche capitare»