Juventus, due nomi per sbloccare l’affare Kean

Moise Kean si candida per tornare alla Juventus: l’attaccante azzurro è in procinto di tornare all’Everton dopo il prestito al PSG

Si scalda il mercato in casa Juve. Che Cristiano Ronaldo rimanga o no, servirà un nuovo centravanti per rimpolpare il reparto della prossima stagione. Il nome più vicino ai bianconeri al momento è quello di Moise Kean, giocatore dell’Everton in prestito al PSG con cui proverà l’assalto alla Champions League dopo la finale persa dell’anno scorso.

Come riporta Tuttosport sarebbero due i nomi graditi all’Everton in caso di trattativa in estate: Demiral e Rabiot piacciono infatti ad Ancelotti che potrebbe decidere di intavolare uno scambio con la Juventus.