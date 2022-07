Juventus, Kean sulla lista dei partenti: l’attaccante ha un obiettivo

Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno inserito Kean tra i partenti, ma l’attaccante vorrebbe lanciare un messaggio ad Allegri

La Stampa fa il punto sul possibile futuro di Moise Kean, inserito al momento dalla Juventus nella lista dei partenti

I bianconeri non appaiono infatti intenzionati a puntare ulteriormente sul classe 2000, per i quale sono già arrivate diverse richieste. Lo stesso giocatore vorrebbe trovare più spazio nella prossima stagione, anche se non appare così intenzionato a lasciare Torino. Il suo obiettivo, al momento, sarebbe infatti quello di provare a far cambiare idea ad Allegri, convincendolo a concedergli un’altra chance.

