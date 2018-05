La Uefa vuole vederci chiaro e dopo aver aperto un fascicolo sulle frasi di James Pallotta, ha usato la stessa moneta per le dichiarazioni di Buffon

Novità importanti in sede Uefa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la UEFA sarebbe pronta ad aprire un fascicolo sulla Juventus per far luce sulle dichiarazioni post-gara di alcuni tesserati bianconeri dopo il match con il Real Madrid. La notizia, come un fulmine a ciel sereno, arriva il giorno dopo in cui lo stesso organo europeo aveva annunciato di aver aperto un’indagine sul presidente della Roma James Pallotta.

Secondo quanto scritto dal quotidiano, che saranno poste sotto la lente d’ingrandimento le parole contro l’arbitro Oliver di Buffon, Chiellini, Benatia e del presidente Agnelli. La società bianconera verrà giudicata a fine estate, quando il consiglio UEFA si riunirà a Nyon il 31 agosto. In caso di condanna, le multe per i due club di A potrebbero essere molto salate.