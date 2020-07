Juventus Lazio, Romulo: «Tifo i biancocelesti, ingiusto massacrare Immobile»

L’ex giocatore del Brescia, Romulo, ha parlato della sfida di lunedì tra la Lazio e la Juventus su Twitch insieme agli Autogol

Romulo, ex giocatore del Brescia, ha parlato della sfida di lunedì sera tra Lazio e Juventus in qualità di doppio ex. Ecco le dichiarazioni del centrocampista brasiliano naturalizzato italiano:

JUVENTUS – LAZIO – «Sarà una gara tosta, credo che se la Juve vincerà, avrà lo scudetto in mano, anche se non è certo. Quando ci sono queste gare la Lazio tira fuori sempre qualcosa, mi auguro che faccia una bella partita perché così anche il campionato si riapre».

ESPERIENZA ALLA LAZIO – «Peccato per la Lazio con il suo andamento post lockdown. Io l’ho tifata, lì mi sono trovato benissimo con mister e compagni e il club è organizzato».

INZAGHI – «L’allenatore è forte, insiste sempre sulle stesse cose, soprattutto sull’unione del gruppo e questo è il segreto della Lazio. Lui ha un rapporto molto stretto con tutti i giocatori che si sentono a loro agio. Ho avuto altri allenatori importanti, ma più distanti dai calciatori. Con Inzaghi invece no. Per esempio, la Juve forse fa fatica perché Sarri non è molto vicino ai giocatori»

MILINKOVIC SAVIC – «È fortissimo, uno dei giocatori più forti con cui ho giocato, sa difendere, dribblare, è forte di testa, sa attaccare, calcia bene da fuori, è completo»

IMMOBILE – «È tra i più forti, non so perché lo stanno massacrando, ha fatto una marea di gol, ha i tempi precisi per ogni pallone»