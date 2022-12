Juventus, le ultime sulla possibile nomina di Del Piero nel CdA

La Juventus vuole riportare a casa Alessandro Del Piero, storico capitano del club bianconero: le ultime novità

La Juventus entro sabato 24 dicembre 2022 svelerà la composizione del nuovo CdA. Almeno nei primi mesi però, non sono attese figure come ex calciatori e bandiere del club.

L’area sportiva verrà rinforzata infatti solo nel corso del 2023, dopo la sessione di calciomercato invernale. Alessandro Del Piero è il primo nome in lizza per questo ruolo, in quanto rappresenterebbe la figura ideale per tenere unito l’ambiente in questo difficile momento.