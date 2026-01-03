Juventus Lecce, Spalletti nel post partita: «Bisogna migliorare dal punto di vista delle scelte. Il rigore di David? Ecco cosa penso»

Juventus Lecce, Spalletti ai microfoni di Dazn è intervenuto sul pareggio dei bianconeri e ha parlato anche del rigore sbagliato da David

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Luciano Spalletti nel post partita Juventus Lecce ha commentato il pareggio dei bianconeri.

ERRORI – «Quando siamo dentro l’area di rigore, dove passa la palla lo dobbiamo un po’ prevedere, non ricorrerla dopo che è passata, perché noi non ci siamo riusciti a ricavare gli spazi dove prendere questa palla, perché abbiamo crossato, abbiamo messo queste imbucate dentro l’area di rigore dieci volte nel primo tempo da vicino al vertice dell’area piccola laterale, nel secondo tempo uguale, non abbiamo mai trovato l’uomo in grado di correggerla da dentro l’area. Bisogna riuscire a migliorare dal punto di vista delle scelte che si fanno lì dentro. Però noi abbiamo fatto una buona partita, una buonissima partita e sotto questo aspetto si sono fatti dei passi in avanti, poi è chiaro che il risultato fa sempre la differenza e l’abbiamo pareggiata, non l’abbiamo vinta».

RIGORE DI DAVID – «Secondo me dovevate batterlo voi il rigore. I rigoristi, quello che decide di non batterlo ha timore in quel momento lì, se fosse stato tranquillo lo avrebbe battuto. L’emozionalità dei giocatori la sanno loro. David è rigorista, li batte benissimo. Aveva provato il centro porta, non ha alzato abbastanza. Yildiz è un rigorista, idem Locatelli, David anche, ci sta lo batta. La prossima volta interverrò anche io, mi garba decidere. Funziona così, non come dite voi che cercate il cavillo che non ci permette di vincere la partita. Succede così nell’emozionalità della partita, poi che sia stata una concessione per farlo segnare e basta secondo me non è così. Lui deve fare gol perché è un rigorista, ma questa partita ormai è andata, dobbiamo vincere le successive». LE DICHIARAZIONI COMPLETE DI SPALLETTI SU JUVENEWS24.COM