Juventus, Llorente: «Allegri ha esperienza, serve tempo per tornare in vetta»

Fernando Llorente, ex centravanti della Juventus, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della stagione dei bianconeri.

ALLEGRI – «Max con la Juventus ha fatto cose strepitose, i dirigenti lo hanno voluto per ricostruire ciò che negli ultimi anni si è perso. Quest’anno non è riuscito a sfondare, ma la società deve avere pazienza. Per tornare in vetta serve tempo: Allegri ha esperienza, conosce l’ambiente e sa come muoversi. Spero di rivedere la Juventus al top quanto prima».

VLAHOVIC – «Quando ci ho giocato contro era poco più che un ragazzino, eppure già si vedeva che aveva la qualità per diventare un top player. Deve continuare a lavorare sodo, il club ha investito tanto e ora aspetta che la fiducia sia ripagata. Superata la fase di ambientamento, potrà fare la differenza».

MOLINA – «E’ un top da Juve? Assolutamente sì. Sono contento per lui, per quello che sta raccogliendo, perché è un bravo ragazzo e un professionista esemplare. Durante la mia avventura a Udine, prima partiva dalla panchina, poi è diventato titolare e alla fine è risultato indispensabile, un punto di riferimento. In pochi mesi è cresciuto tantissimo ma sono convinto possa fare ancora meglio».

